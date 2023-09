Pedro Marques, antigo avançado do Sporting, é reforço do Apollon Limassol, por empréstimo de um ano do NEC.

Em comunicado, o clube cipriota informa que a cedência do jogador português de 25 anos contempla uma opção de compra.

Na época passada, Pedro Marques fez oito golos e três assistências em 33 jogos pelo NEC, dos Países Baixos. Pela equipa principal do Sporting, tem dois golos em dois jogos.