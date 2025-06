Até agora, a Chéquia só somava vitórias no Grupo L da qualificação europeia para o Mundial 2026. Porém, encontrou o primeiro rival a sério - a Croácia. Os balcânicos assinaram uma exibição de gala, especialmente na segunda parte, e ganharam por 5-1.

Andrej Kramaric, na primeira parte, abriu caminho à vitória. Na segunda parte, outros jogadores experientes balançaram as redes - Luka Modric (g.p.), Ivan Perisic, Ante Budimir (g.p.) e de novo Kramaric, a passe de Luka Modric. Os croatas puseram uma velocidade superior assim que a Chéquia chegou ao empate, no início da segunda metade, pelo capitão Tomas Soucek.

No outro jogo do Grupo L, entre duas equipas habituadas a perder, as Ilhas Faroé conseguiram vencer Gibraltar por 2-1, numa reviravolta consumada aos 86 minutos. Assim, a Chéquia é líder com nove pontos em quatro jogos. A Croácia soma seis pontos em dois jogos, em segundo lugar, igualando Montenegro. Ilhas Faroé ficam em quarto posto e Gibraltar em último, com zero pontos.

Nos duelos do outro grupo, a Itália bateu a Moldávia com mais dificuldade do que o esperado. Os moldavos até marcaram primeiro, aos nove minutos, mas o tento foi anulado por fora de jogo.

Ainda antes do intervalo, Giacomo Raspadori adiantou Itália no marcador. Já na segunda metade, Andrea Cambiaso ampliou a vantagem para o 2-0 final.

Noutro duelo do Grupo I, a Noruega venceu em casa da Estónia com um golo do inevitável Erling Haaland, aos 62 minutos. Andreas Schjelderup, do Benfica, não saiu do banco de suplentes.

A Noruega faz o pleno de vitórias em quatro jogos até agora, em primeiro lugar no grupo. A Itália soma apenas três pontos em dois jogos, estando em terceiro lugar. Israel é segundo com seis pontos em três jogos, com Estónia e Moldávia a ocuparem as últimas posições.