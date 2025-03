A Argentina venceu fora o Uruguai por 1-0, na 13.ª jornada da fase de apuramento para o Mundial 2026, e consolidou a liderança da zona da CONMEBOL.

Nicolás Otamendi, capitão do Benfica, foi titular (e totalista) nos campeões do Mundo, enquanto o uruguaio Maxi Araújo, jogador do Sporting, também esteve em campo durante todo o encontro que Franco Israel viu desde o banco de suplentes da charrua.

Thiago Almada, médio de 23 anos do Lyon, assinou o único golo do jogo (e que golo!), aos 68 minutos a passe de Julián Álvarez. A albiceleste terminou o jogo reduzida a dez, por expulsão de Nico González, avançado da Juventus que atingiu um adversário com um pontapé já em tempo de compensação.

Com este resultado, a Argentina passa a somar 28 pontos, mais seis do que o segundo classificado (Equador) e 15 face à Bolívia, a primeira equipa fora da fase de qualificação direta, mas que ocupa um lugar de repescagem que a albiceleste já tem assegurado numa altura em que faltam jogar-se cinco jornadas até ao fim da fase de apuramento da CONMEBOL.

A Argentina volta a entrar em campo dia 25 em Buenos Aires frente ao Brasil, que segue no terceiro lugar com 21 pontos.

Recorde-se que os campeões mundiais não podem contar com Messi nesta janela de seleções devido a uma lesão num adutor.