O Al-Ahli Jeddah foi até ao terreno do Al-Hazem golear por 4-0, em jogo da décima oitava jornada da Liga Saudita. O médio português foi titular na equipa da casa.

Mahrez inaugurou o marcador já no tempo de compensação do primeiro tempo. No segundo tempo, Gabri Veiga, aos 58 minutos, Al Brikan, aos 81 minutos, e Demiral, já para lá do minuto 90, marcaram os restantes golos do triunfo do Al-Ahli Jeddah, que é terceiro classificado do campeonato, com 37 pontos.

No outro jogo da tarde da Liga Saudita, o Al-Akhdoud venceu em casa o Al-Shabab por 1-0. O único golo do encontro foi apontado por Saviour Godwin, antigo avançado do Casa Pia.

A huge goal from Saviour Godwin gave Al Okhdood all three points 🇳🇬 💪 #yallaRSL pic.twitter.com/nUE04fhXyV — Roshn Saudi League (@SPL_EN) December 22, 2023

Mahrez in the right place to nod home the cross from Feras 🇩🇿 🪄 #yallaRSL pic.twitter.com/wkcLwniP1W — Roshn Saudi League (@SPL_EN) December 22, 2023