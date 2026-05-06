O Al Ahli venceu o Al Fateh, orientado por José Gomes, por 3-1, em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga saudita. Ivan Toney esteve em destaque ao apontar um hat-trick.

Antes do apito inicial, a formação do Al Ahli aproveitou a fotografia em equipa para homenagear Galeno. O ex-FC Porto, recorde-se, sofreu uma lesão grave no jogo diante do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e João Félix, depois de um choque violento com o guarda-redes Bento e não joga mais na presente temporada.

O duelo entre o terceiro e 12.º classificado abriu a contagem do marcador aos 27 minutos com golo do avançado inglês. Mahrez corria para a baliza adversária, mas acabou rasteirado pelo defesa da formação visitante já dentro da área. Na marca dos 11 metros, Ivan Toney não tremeu e fez o 1-0.

No início do segundo tempo, Bendebka, assistido por Vargas, restabeleceu a igualdade, aos 50 minutos, para os homens do treinador português. Ivan Toney voltou a ter uma oportunidade clamorosa de golo e, mais uma vez, não desperdiçou. O ex-Brentford voltou a bater o guarda-redes do Al Fateh e apontou o «bis» de grande penalidade.

A fechar o jogo (90+1m), Toney fechou a conta do marcador, com um hat-trick. Depois de um belo trabalho na ala direita do ataque do Al Ahli, Abu Al Shamat encontrou o avançado solto de marcação que, com a baliza à disposição, apontou o terceiro na conta pessoal e do jogo.

Com este resultado, o Al Ahli dá um passo importante na luta pelo terceiro lugar do campeonato saudita, com 72 pontos, uma vez que a três jornadas do fim têm mais cinco pontos que o Al Qadisiya (68), carrasco do Al Nassr desta jornada. A formação de José Gomes, por sua vez, é 12.º classificado, com 33 pontos.