Fábio Abreu foi oficializado como reforço do Al Batin, conforme noticiou o Maisfutebol em tempo oportuno.



O clube saudita não divulgou os valores do negócio, mas o nosso jornal sabe que o avançado custou 2,5 milhões de euros.



O internacional angolano tem 27 anos e fez 15 golos na temporada passada. No início da presente campanha manteve o nível e já tinha feito dois golos em três jogos dos cónegos.



Fábio chegou em 2011 a Portugal para o Marítimo B e mudou-se em 2017 para o Penafiel. Depois de 20 golos em dois anos no 25 de abril, o ponta-de-lança impôs-se finalmente na I Liga. Agora ruma à Arábia Saudita, onde vai encontrar o português José Garrido.