O Al Hilal anunciou a saída do treinador Razvan Lucescu, o treinador que conduziu o clube à conquista do título de campeão asiático há apenas quinze meses.

O técnico romeno, que acabou por defrontar Jorge Jesus no Mundial de Clubes, em 2020, vai ser substituído pelo brasileiro Rogério Micaele, que já integrava a estrutura do clube saudita, no comando da equipa de juniores.

📃 #AlHilal Signs a Mutual Termination Agreement with “Razvan”..

and Appoint the Brazilian coach “Rogério Micale” pic.twitter.com/MbBMzhD8Qc — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 14, 2021

