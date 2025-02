O Al Hilal teve uma oportunidade de ouro para se aproximar da liderança do campeonato saudita, mas acabou goleado por 4-1, este sábado, no reduto do Al Ittihad e ficou a sete pontos do primeiro lugar, à 21.ª jornada.

A equipa comandada por Jorge Jesus entrou autoritária e dominou nos primeiros minutos, com algumas aproximações perigosas. Aos 23, após uma jogada de João Cancelo - titular, assim como Rúben Neves e Danilo Pereira (Al Ittihad) -, Marcos Leonardo apareceu ao segundo poste e abriu o marcador.

Contudo, o jogo virou a partir da meia-hora, quando o Al Ittihad chegou ao empate. Na sequência de um pontapé de canto de Moussa Diaby, Hassan Kadesh subiu mais alto e cabeceou para o 1-1.

A formação de Laurent Blanc continuou com o pé no acelerador e, ainda antes do intervalo, completou a reviravolta.

Aos 45 minutos, Steven Bergwijn deu vantagem aos anfitriões, na recarga, após uma defesa de Bounou.

O avançado neerlandês bisou no encontro logo a abrir o segundo tempo (51m), na conclusão de um lance construído no corredor direito por N’Golo Kanté.

Marcos Leonardo, um dos mais inconformados do lado do Al Hilal, teve um golo anulado aos 70 minutos, tal como Karim Benzema, que instantes depois também marcou, mas estava adiantado e o VAR interveio.

No entanto, o ex-Bola de Ouro não descansou e, aos 86 minutos, selou as contas, com um pontapé de primeira, após o canto cobrado por Diaby. Benzema chegou, assim, aos 16 golos no campeonato, os mesmos de Cristiano Ronaldo, até aqui o melhor marcador da prova.

Campeão na época passada, o Al Hilal é segundo classificado, com 48 pontos, enquanto o Al Ittihad tem 55 e reforçou o favoritismo na conquista do título.