Aleksandar Mitrovic, avançado sérvio do Al Hilal, de Jorge Jesus, foi hospitalizado de urgência em Riade, segundo a imprensa saudita, mas já teve alta.

O atleta regressou aos relvados após dois meses de paragem por lesão, para o confronto com o Al Fayha, de Pedro Emanuel, no qual até marcou um golo. Contudo, segundo o jornal Al-Riyadiyah, Mitrovic foi hospitalizado de urgência devido a fortes batimentos cardíacos, no final do encontro.

Entretanto, teve alta horas mais tarde, tendo sido recomendado repouso absoluto para evitar situações semelhantes no futuro. Na presente temporada 2024/25 leva 22 golos e três assistências.