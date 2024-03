Além de ter igualado o recorde de 27 triunfos consecutivos com a vitória desta sexta-feira, o Al Hilal também abriu uma vantagem de 12 pontos sobre o segundo classificado da liga saudita, o Al Nassr. No final da partida, a equipa treinada por Jorge Jesus deixou uma provocação aos comandados por Luís Castro.

Na rede social X, o Al Hilal publicou a classificação do campeonato e, além de ter sinalizado a imagem com «conteúdo sensível: violência», sublinhou os 12 pontos que separam as duas equipas.

À mesma hora, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem de motivação à equipa, que não vence há três jogos: «Cada revés é uma lição para um regresso mais forte.»