O Al Hilal recebeu e venceu o Al Shabab na tarde desta sexta-feira, por 1-0, em jogo da sétima jornada da liga saudita, num dia em que, no duelo de treinadores portugueses, Paulo Sérgio levou a melhor ante Mário Silva, na vitória do Al Akhdoud ante o Al Najma, por 2-1.

Um golo de Marcos Leonardo, aos 36 minutos da primeira parte, permitiu ao Al Hilal somar os três pontos, num jogo em que o médio português Rúben Neves foi titular na equipa da casa, que continua sem João Cancelo, devido a lesão.

O marcador não voltou a mexer, mas o Al Hilal teve de trabalhar bem para manter a vantagem nos minutos finais, depois da expulsão de Kalidou Koulibaly, ao minuto 78 de jogo, por falta sobre o guarda-redes Marcelo Grohe.

Na classificação, o Al Hilal isola-se, à condição, no segundo lugar, com 17 pontos, menos um do que o líder Al Nassr, mais dois do que o Al Taawoun (15) e mais três do que o Al Qadisiyah (14), sendo que estes três adversários têm todos menos um jogo disputado.

No duelo entre treinadores portugueses que procuravam a primeira vitória na liga, o Al Akhdoud, graças a um bis de Saeed Al-Rubaie (19m, 80m), somou os três pontos. Petros, ao minuto 53, de penálti, fez o golo do Al Najma, insuficiente para a equipa treinada por Mário Silva somar os primeiros pontos.

Com a vitória, o Al Akhdoud, treinado por Paulo Sérgio, passa a ter quatro pontos e ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar, ainda em zona de descida. O Al Najma é 18.º e último, ainda sem pontos.

Esta sexta-feira, há ainda um Al Ettifaq-Al Hazm (17h30). No sábado, a jornada fecha com os jogos Al Taawoun-Al Qadisiyah (13h30), Al Khaleej-Al Ittihad (14h35) e Al Nassr-Al Fayha (17h00).