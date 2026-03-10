Internacional
Há 2h e 10min
Al-Ittihad apresenta queixa contra Ivan Toney por festejo obsceno no dérbi
Avançado do Al-Ahli no centro da polémica
RM
Avançado do Al-Ahli no centro da polémica
RM
Na sequência do jogo da passada sexta-feira entre o Al-Ahli e o Al-Ittihad a contar para a Liga Saudita, o Al Ittihad apresentou queixa à Comissão de Disciplina e Ética contra Ivan Toney, devido à forma como festejou o primeiro golo da partida.
Após desfazer o empate na partida aos 23 minutos com assistência de Galeno, o avançado celebrou junto à bandeirola de canto a imitar uma dança sensual. Uma espécie de imitação dos festejos de Vinicius, mas rematada de forma no mínimo... arrojada. Algo que o Al-Ittihad levou como desrespeito.
A equipa comandada por Sérgio Conceição acabou por sair derrotada por 3-1, perdendo assim o derby de Jeddah pela terceira vez consecutiva.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS