Fernando Hierro, diretor desportivo do Al Nassr, marcou uma conferência de imprensa para a tarde desta quinta-feira.

O mau momento do clube saudita e o projeto para a próxima época serão temas em destaque, mas a maior expectativa prende-se com novidades sobre o futuro de Cristiano Ronaldo. O internacional português escreveu, após o último jogo, que o capítulo «acabou», o que aumentou os rumores sobre a possível saída da equipa saudita, visto que está em fim de contrato.

المدير الرياضي لشركة نادي #النصر السيد فيرناندو هييرو يعقد مؤتمرًا صحفيًا مفتوحًا لوسائل الإعلام ظهر الغد 🎙️ pic.twitter.com/nIJyR0n9WF — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 28, 2025

Recorde-se que o Al Nassr terminou na terceira posição do campeonato, com 70 pontos, a 13 do campeão Al Ittihad e a cinco do segundo classificado, o Al Hilal.