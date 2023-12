Em partida atrasada da 17.ª jornada da Liga da Arábia Saudita, o Al Nassr venceu o Al Ittihad, por 2-5, com golos de Ronaldo, Talisca e Mané. Os vice-líderes encerram a primeira volta do campeonato com um resultado inédito desde 2018 e mantém a distância de sete pontos para os líderes invictos, o Al Hilal de Jorge Jesus.

O Al Nassr controlou a partida por inteiro, ainda que as oportunidades tenham demorado a surgir. Aliás, os comandados de Luís Castro impuseram o ritmo apenas quando, no primeiro contra-ataque, à passagem dos 14 minutos, o Al Ittihad abriu o marcador. Numa jogada pela esquerda – que se iria repetir ao longo do primeiro tempo – Benzema serviu Hamdallah, que fintou os defesas – ora apáticos, ora desajeitados – e assinou um remate de belo efeito.

Na resposta, cinco minutos mais tarde, os visitantes conquistaram um penalti, depois de Benzema errar o corte e pontapear um adversário. Na marca do castigo máximo, Cristiano Ronaldo consolidou o lugar de máximo goleador da Liga, alcançando o 18.º golo na competição.

Embalado pela euforia das bancadas, e face à permeabilidade da defesa anfitriã, Ronaldo voltou a fazer estremecer a baliza do Al Ittihad, mas desta vez sem direito a festejo. A corrida pela esquerda culminou num forte remate cruzado que morreu na barra. Tratava-se, em todo o caso, da confirmação do rumo da partida, pelo que seria uma questão de minutos até a reviravolta estar consumada.

Aconteceu aos 38 minutos, por Talisca, quando a partida se havia tornado agressiva. O ex-Benfica recebeu um cruzamento de Alex Telles, dominou no peito e, perante dois defesas, bailou e bateu o guarda-redes.

Até ao intervalo, o Al Ittihad ainda ensaiou respostas, sobretudo por Hamdallah e Romarinho, mas a sonolência dos defesas não foi capitalizada.

Fabinho, o impostor

A dormir à sombra da vantagem, a defesa do Al Nassr permaneceu pouco atenta. «Ótimo», terá pensado Hamdallah, que à passagem dos 52m marcou, na sequência de um livre, assinando o seu 10.º golo no campeonato. O avançado marroquino e Benzema dispuseram, de seguida, de oportunidades de ouro para devolver a vantagem aos campeões em título. Assim não aconteceu e eis que chegou o momento do jogo.

O relógio marcava 66 minutos quando, junto à linha final, Fabinho protegia a posse, pressionado por Otávio. Contudo, o “baixinho” ganhou a frente do lance e foi atingido na cara. Face aos protestos, e uma vez que o brasileiro havia visto o cartão amarelo seis minutos antes, o vídeárbitro convidou o juiz grego a rever as imagens. Não havia por onde escapar. O médio do Al Ittihad foi imprudente e viu o segundo amarelo.

Desde o castigo máximo, Ronaldo bisou, assinou o 19.º golo na Liga e o 53.º tento em 2023, coroando-se como máximo goleador de 2023.

Era o princípio do fim para o Al Ittihad. Além das bancadas silenciadas, as substituições apenas tornaram a equipa antagónica e exposta a contra-ataques. E foi essa a história dos golos de Mané, assistido por Talisca e Otávio.

O apito final foi uma mera formalidade, numa segunda parte que adivinhava um desfecho bastante diferente. Reveja aqui a história desta partida.

No próximo sábado, o Al Ittihad visita o Al-Tai. Os ainda campeões em título estão no sexto lugar, com 28 pontos, menos 22 em relação aos líderes Al Hilal.

Por sua vez, o Al Nassr joga no reduto do Al Tawoon, contra quem perdeu em agosto. Disputada a 19.ª jornada, o campeonato saudita para até fevereiro.