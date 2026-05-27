O Al Nassr vai novamente fazer o seu estágio de pré-temporada (2026/27) na Cidade do Futebol, assim como já havia acontecido no arranque da recém-encerrada temporada (2025/26).

Segundo apurou o Maisfutebol, a equipa de Cristiano Ronaldo e João Félix é esperada em Oeiras entre o fim de junho e o começo de julho, ou seja, ainda durante o período do Campeonato do Mundo de seleções.

O Al Nassr, recorde-se, já não é orientado por Jorge Jesus, que optou pela não renovação de contrato - tem o sonho de assumir a Seleção Nacional logo depois do Campeonato do Mundo.