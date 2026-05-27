Internacional
Há 36 min
Al Nassr vai novamente fazer pré-temporada na Cidade do Futebol
Emblema saudita já não tem Jorge Jesus como treinador, mas segue com Cristiano Ronaldo e João Félix nos planos para a próxima temporada
Emblema saudita já não tem Jorge Jesus como treinador, mas segue com Cristiano Ronaldo e João Félix nos planos para a próxima temporada
O Al Nassr vai novamente fazer o seu estágio de pré-temporada (2026/27) na Cidade do Futebol, assim como já havia acontecido no arranque da recém-encerrada temporada (2025/26).
Segundo apurou o Maisfutebol, a equipa de Cristiano Ronaldo e João Félix é esperada em Oeiras entre o fim de junho e o começo de julho, ou seja, ainda durante o período do Campeonato do Mundo de seleções.
O Al Nassr, recorde-se, já não é orientado por Jorge Jesus, que optou pela não renovação de contrato - tem o sonho de assumir a Seleção Nacional logo depois do Campeonato do Mundo.
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