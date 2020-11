O Al Shabab, do português Pedro Caixinha, venceu este domingo o Al Nassr, do compatriota Rui Vitória, e juntou-se aos líderes do campeonato saudita de futebol. A equipa de Rui Vitória sofreu assim a terceira derrota em outros tantos jogos e ainda não somou qualquer ponto no campeonato saudita.

Curiosamente este domingo o Al Nassr esteve muito perto de somar o primeiro ponto na prova, o qual fugiu no último minuto do encontro, já aos 90+7, e de penálti, marcado pelo argentino Ever Banega. Antes disso, Ahmed Mohamed Sharahili colocou o Al Shabab na frente, aos 55 minutos, e Ayman Yahya igualou para o al Nassr, aos 61 minutos.

Com este triunfo, o Al Shabab, que teve Fábio Martins no onze inicial, integra agora um quarteto de comandantes, juntamente com o Al-Fateh, Al-Hilal e Al-Faisaly, com sete pontos em nove possíveis, enquanto o Al Nassr é uma das três equipas que ainda não pontuou.