O Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo e Jota, defronta o Al Riyadh a partir das 19h00, em jogo da terceira jornada da liga saudita. À mesma hora, o Al Hilal de Jorge Jesus e Rúben Neves, mede forças com o Al Raed.

NES deixou Jota no banco de suplentes, enquanto Jesus apostou em Rúben Neves de início, tendo ainda promovido as estreias do guarda-redes Bono e do avançado Mitrovic.

Acompanhe as principais incidências do Al Riyadh-Al Ittihad e do Al Raed-Al Hilal no Maisfutebol!