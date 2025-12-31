Arábia: Al Hilal soma oitava vitória seguida e pressiona líder Al Nassr
Théo Hernández bisou e foi o herói frente ao Al Kholood. Al Qadisiyah vence na casa do Al Shabab
Mesmo sem deslumbrar, o Al Hilal somou a oitava vitória consecutiva na Liga Saudita ao bater o Al Kholood (3-1) no fecho da 12.ª jornada, capitalizando a escorregadela do Al Nassr, na véspera, frente ao Al Ettifaq.
Sem portugueses em campo - João Cancelo não está inscrito na Liga saudita e Rúben Neves ficou de fora da convocatória de Simone Inzaghi - o Al Hilal esteve desinspirado na primeira parte e nem a expulsão de Al Dawsari (37m), por falta por trás sobre Marcos Leonardo, mudou o cenário.
Isto apesar de Milinkovic-Savic até ter colocado a equipa de Riade na frente do marcador, em cima do minuto 45. Só que o internacional sérvio acabaria por cometer uma grande penalidade, por mão na bola na sua área, pouco depois, permitindo a Ramiro Enrique repor a igualdade.
No último lance da primeira parte, o guarda-redes do Al Kholood, Juan Cozzani, brilhou ao impedir um golo que parecia certo de Kanno, cenário que se repetiu ao minuto 60, agora a remate de Darwin Núñez.
A resistência do Al Kholood caiu logo de seguida, quando Théo Hernández fez o 2-1, ele que acabaria por bisar perto do minuto 90, de bola parada.
Quanto ao Al Qadisiyah, orientado por Brendan Rodgers, que não ganhava para o campeonato há duas jornadas, venceu no terreno do Al Shabab por 3-2.
Ao intervalo, a vantagem dos forasteiros era já de 3-0, marcaram Mateo Retegui (12m), Julián Quiñones (31m, de penálti) e Nahitan Nández (41m), na recarga a uma bola rematada ao poste por Christopher Baah.
No segundo tempo, o Al Shabab conseguiu reduzir para a margem mínima, por Josh Brownhill com um bom remate no interior da área adversária (61m) e Yannick Ferreira-Carrasco, de penálti (90+2m).
Com os resultados desta terça-feira, o Al Hilal atinge a marca dos 29 pontos e fica apenas dois de distância do líder Al Nassr. Já o Al Qadisiya volta a ultrapassar o Al Ittihad na quinta posição, que horas antes tinha derrotado o NEOM por 3-1.