O Al Ittihad venceu o Al Khaleej por 1-0, em jogo a contar para a 24.ª jornada do campeonato saudita. É o regresso aos triunfos, após dois empates consecutivos.

Numa primeira parte onde o Al Ittihad, orientado por Sérgio Conceição, conseguiu impor o seu jogo e dominar durante os primeiros 45 minutos, o resultado continuou no nulo até ao intervalo.

No segundo tempo, Danilo abriu o marcador ao minuto 52 na sequência de um canto batido por Mahamadou Doumbia. A formação visitante tentou restabelecer a igualdade, mas sem efeito.

Com este triunfo, o Al Ittihad ocupa o quinto lugar, com 42 pontos. O Al Khaleej, por sua vez, está no 11.º posto, com 27.

Já o Al Hilal, de Rúben Neves, venceu um jogo repleto de golos, em casa do Al Shabab, por 5-3.

Com o internacional português no onze inicial, a formação visitante entrou a perder na partida com golo de Josh Brownhill aos 11 minutos. No entanto, o Al Hilal deu a volta com golos de Mohamed Kanno (19m) e um autogolo de Ali Al Bulayhi (31m).

Antes do intervalo, voltou a haver um festival de golos. Abderrazak Hamdallah (44m) empatou o jogo, mas Koulibaly (45+2m), em cima do apito, voltou a dar vantagem à formação orientada por Simone Inzaghi.

No segundo tempo, a pólvora do ataque das equipas ainda não tinha terminado. Sultan Mandash, aos 48 minutos, e o ex-Benfica Marcos Leonardo, aos 52, ampliaram a vantagem para 5-2. O francês Yacine Adli ainda reduziu para o Al Shabab aos 75 minutos, mas não foi capaz de evitar a derrota.

O Al Hilal continua na luta pelo título, em terceiro lugar, com 58 pontos. Já o Al Shabab, por sua vez, é 13.º com 25 pontos.

Por fim, o Al Hazem recebeu e venceu por 3-1, diante do Al Ettifaq, com golo e assistência de Fábio Martins.

Apesar de ter começado a perder logo aos nove minutos, depois do golo de Kouka, a equipa do extremo português e de Bruno Varela beneficiou da expulsão de Hindi aos 15 minutos. Reduzido a dez jogadores, o Al Ettifaq não foi capaz de suster a pressão do adversário e acabou por sofrer o golo da igualdade aos 17 minutos. Yousef Al Shammari, de grande penalidade, fez o 1-1. Já Fábio Martins (43m) fez o segundo para a equipa da casa, que foi a vencer para o intervalo.

No segundo tempo, Bah (82m) fechou as contas do resultado em 3-1 com assistência do extremo luso.

Com este resultado, o Al Hazem ocupa o sétimo lugar, com 38 pontos. Já o Al Ettifaq é décimo, com 28 pontos.