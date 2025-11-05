Simone Inzaghi foi eleito o treinador de outubro na Arábia Saudita, tendo superado Jorge Jesus, eleito no mês anterior.

O treinador que sucedeu a Jesus no Al Hilal foi distinguido após ter conduzido a equipa de Riade a três vitórias em três jogos na Liga saudita no mês passado, registo igual ao do treinador português.

O Al Hilal ocupa o terceiro lugar da Liga saudita com 17 pontos, menos quatro do que o Al Nassr de Jesus, que soma vitórias em todos os jogos realizados na prova até ao momento.

RELACIONADOS
Entorse no joelho esquerdo tira Nuno Mendes da Seleção
Wolverhampton: Rodrigo Gomes é operado e só volta em 2026