Há 52 min
Arábia: Jesus superado pelo sucessor no prémio de treinador de outubro
Simone Inzaghi eleito o treinador do mês
Simone Inzaghi foi eleito o treinador de outubro na Arábia Saudita, tendo superado Jorge Jesus, eleito no mês anterior.
O treinador que sucedeu a Jesus no Al Hilal foi distinguido após ter conduzido a equipa de Riade a três vitórias em três jogos na Liga saudita no mês passado, registo igual ao do treinador português.
O Al Hilal ocupa o terceiro lugar da Liga saudita com 17 pontos, menos quatro do que o Al Nassr de Jesus, que soma vitórias em todos os jogos realizados na prova até ao momento.
