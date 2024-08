A Arábia Saudita continua a recrutar alguns dos melhores talentos do mundo, mas nem todos os futebolistas aceitam rumar ao Médio Oriente. Takefusa Kubo, da Real Sociedad, revelou que deu uma nega à proposta de 160 milhões de euros (num contrato de quatro anos) vinda do mercado saudita, tudo porque quer continuar a jogar nos maiores palcos.

«Não estou interessado. O mais importante para mim, desde criança, é jogar contra os melhores e com os melhores. A Liga dos Campeões é como quando descobrimos um bom restaurante, queremos voltar. Já o experimentámos, sabemos que é bom, que o sítio é agradável. Quero viver esta experiência todos os anos. O clube, tal como eu, aspira a fazer ainda melhor do que o seu desempenho este ano. Se um dia, em breve ou no futuro, a Arábia Saudita se tornar a melhor liga do mundo por mérito desportivo, eu vou», disse o internacional nipónico, em entrevista à France Football.

«Contudo, neste momento, só é atrativa do ponto de vista financeiro, só dinheiro. Tenho de ficar numa liga de elite. É esse o meu sonho, não o dinheiro. Caso contrário, já lá estaria», completou.

Kubo, de 23 anos, vai partir para a terceira época na Real Sociedad.