Com o título já definido (o Al Ittihad foi campeão saudita nesta quinta-feira), o Al Hilal deslocou-se ao terreno do Al Fateh para vencer com dificuldade a equipa orientada pelo português José Gomes (4-3).

Ruben Neves foi titular pelo Al Hilal, tal como Jorge Fernandes pelo Al Fateh. João Cancelo não esteve na ficha de jogo.

Foi um jogo cheio de emoções. Bendebka bisou na primeira parte para o Al Fateh e deixou a antiga equipa de Jorge Jesus em depressão. Mas a formação de Riade recuperou na segunda parte também com um bis, desta vez do capitão Salem Al Dawsari.

Kaio César, antigo jogador do V. Guimarães, entrou ao intervalo e foi substituído aos 62 minutos por lesão. Nos últimos dez minutos, foram marcados três golos. Batna fez o 3-2 para o Al Fateh, Mitrovic empatou aos 85m e ainda marcou outro golo, para o 4-3 final, já nos descontos.

O Al Fateh ainda celebrou o empate aos 100 minutos de jogo, mas foi anulado por fora de jogo. O Al Hilal soma agora 71 pontos, tentando assegurar o segundo lugar da tabela. Já o Al Fateh procura escapar à descida. Tem 33 pontos, dois pontos acima da linha de água.