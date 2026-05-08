O Al Hilal sucede ao Al Ittihad como vencedor da Taça do Rei da Arábia Saudita. A equipa orientada por Simone Inzaghi venceu o Al Kholood nesta sexta-feira, com uma vitória por 2-1, na cidade de Jedá.

Karim Benzema, que assinou pelo Al Hilal no mercado de janeiro, vence o troféu novamente após ter sido o homem do jogo na final do ano passado. O Al Hilal volta a ganhar esta competição dois anos depois.

Rúben Neves foi titular e acabou ultrapassado no contra-ataque venenoso que deu a vantagem ao Al Kholood logo aos quatro minutos. Ramiro Enrique, avançado argentino que tem sido destaque nesta equipa, marcou o 19.º golo da época.

Porém, essa vantagem não durou muito. Ainda antes do intervalo, o Al Hilal fez a reviravolta com golos de Nasser Al Dawsari (43m) e de Théo Hernández (45+2m). No primeiro caso, o defesa finalizou bem na grande área; no segundo, o lateral francês 'estoirou' de primeira à entrada da área.

A segunda parte teve poucos motivos de interesse a não ser a lesão do lateral que marcou o segundo golo do Al Hilal, num aparente problema muscular.

O jogo terminou com um lance incrível, em que Ali Lajami falha o golo de baliza aberta depois do guarda-redes do Al Kholood ter subido a um canto ofensivo. O Al Hilal continua na luta pelo título com o Al Nassr, estando a cinco pontos do líder com menos um jogo.