O Al Hilal decidiu suspender temporariamente a inscrição de Neymar, que vai estar meses a recuperar da grave lesão no joelho, para poder ir ao mercado contratar mais um jogador estrangeiro.

No passado dia 18 de outubro, durante o jogo entre o Uruguai e o Brasil, Neymar sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Uma grave lesão que o afasta da competição até ao fim da época.

De acordo com o jornal saudita Arriyadiyah, Jorge Jesus quer contratar um lateral esquerdo na janela de transferências de inverno e, como já não tem mais vagas para jogadores estrangeiros, Neymar deixará de fazer parte do plantel enquanto recupera da lesão.

A liga saudita permite oito jogadores não-sauditas por equipa.

Neymar está a atravessar um dos piores momentos da sua carreira. Apesar de ter viajado para a Arábia Saudita para ser uma das estrelas do campeonato, esta época tornou-se um pesadelo para ele.

O Al Hilal lidera a Premier League saudita com 32 pontos, mais quatro que o Al Nassr, de Luis Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio. Também é primeiro no respetivo grupo na Liga dos Campeões da Ásia, com 10 pontos em quatro jogos.