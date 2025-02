O Al Ittihad aproveitou o empate do Al Hilal na véspera e reforçou a liderança do campeonato saudita, ao vencer por 4-1 na visita ao penúltimo, o Al Wehda, na 20.ª jornada.

A grande figura da partida foi Karim Benzema. O francês assistiu Al Shanqiti para o primeiro golo, aos 37 minutos, antes de Em Yamiq (42m) empatar para os anfitriões. Em cima do intervalo, o antigo avançado do Real Madrid (45m) colocou o Al Ittihad novamente na frente.

No segundo tempo, Steven Bergwijn dilatou a vantagem à passagem da hora de jogo, enquanto Aouar, a passe de Benzema, fechou a contagem em tempo de descontos (90+5m).

O Al Ittihad, que contou com Danilo Pereira de início, é líder com 52 pontos, mais quatro do que o Al Hilal, de Jorge Jesus, o segundo classificado.

Também este sábado, o Al Feiha, do português Pedro Emanuel, venceu por 2-0 em casa do Al Raed.

A turma do técnico luso ganhou alguma folga na luta pela permanência. É agora 14.ª classificada, com 19 pontos, mais cinco do que o adversário desta tarde, o primeiro abaixo da «linha de água».

Já o Al Khaleej, com Pedro Rebocho e Fábio Martins a titulares, perdeu por 1-0 na visita ao Al Taawon.