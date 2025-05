Com um bis de Karim Benzema, o Al Ittihad venceu a Taça do Rei saudita, ao derrotar o Al Qadisiya (3-1), esta sexta-feira, na final.

O campeão saudita, que contou com Danilo Pereira de início, abriu o marcador aos 34 minutos, por intermédio do avançado francês. O segundo golo também foi da autoria do franco-argelino Houssem Aouar, à passagem do minuto 43. Em tempo de descontos da primeira parte, Pierre-Emerick Aubameyang (45+6m) ainda reduziu.

O Al Qadisiya ficou reduzido a dez na segunda parte, graças à expulsão de Equi Fernández, aos 81 minutos.

Ao cair do pano, Benzema bisou (90+4m) e selou as contas da partida.