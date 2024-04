O Al Nassr, de Luís Castro, venceu, no terreno do Damak por 1-0, em jogo da jornada 27 da Liga Saudita. Cristiano Ronaldo começou no banco de suplentes, mas entrou na segunda parte na equipa do treinador português. Otávio ficou fora dos convocados do conjunto de Riade.

A três dias do jogo das meias-finais da Supertaça da Arábia Saudita, frente ao Al Hilal, Luís Castro operou algumas alterações no onze e o Al Nassr acabou por realizar uma exibição muito desinspirada.

Aos 15 minutos, Al Najei saiu lesionado e para o seu lugar entrou Brozovic, que foi tentando remar contra a maré, mas sem grande sucesso, sobretudo no primeiro tempo.

Na segunda parte, o técnico português lançou Sadio Mané ao intervalo e Cristiano Ronaldo aos 66 minutos e foi já no tempo de compensação que a equipa de Riade chegou ao triunfo, graças a um golo de cabeça de Laporte, na sequência de um pontapé de canto.

Com este resultado, o Al Nassr passa a somar 65 pontos e continua a 12 pontos do Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, que é líder da Liga Saudita. O Damac segue na 8.ª posição, com 35 pontos.