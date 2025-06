A saída ainda não foi oficializada, mas o CEO do Al Nassr, Majed Jaman Al-Sorour, revelou ter sido despedido do clube nesta segunda-feira, através das redes sociais.

No X, o dirigente escreveu: «Caros adeptos do Al-Nassr, o preço do amor, da lealdade, da honestidade e da franqueza convosco foi grande e dispendioso. Hoje, os meus serviços foram rescindidos de uma forma que considero pouco profissional, inadequada e inaceitável», começou por dizer.

Al-Sorour promete ações judiciais contra a direção do clube: «Por conseguinte, será iniciado um processo de litígio entre mim e a direção do nosso clube», termina.

Este despedimento acontece poucos dias depois de Majed Jaman Al-Sorour ter desabafado na mesma plataforma, no X, dizendo que não conseguiu a renovação de qualquer jogador do Al Nassr ou sequer alguma contratação.

«Quanto à situação do clube, a situação atual não representa as nossas aspirações enquanto direção, nem satisfaz as ambições dos adeptos. (...) Tudo o que quero agora é implementar as promessas e comprometer-me com elas para que possamos trabalhar o mais rapidamente possível», escreveu.

A continuidade de Cristiano Ronaldo no Al Nassr ainda não foi oficializada, apesar de o jogador ter dito que deveria continuar no clube na próxima época.