Cristiano Ronaldo marcou presença, esta segunda-feira, no lançamento de um Campeonato do Mundo de Esport, competição anual que incluirá os jogos mais populares do mundo e terá o maior prémio da história dos Esports.

A competição realizar-se-á anualmente em Riade, na Arábia Saudita, a partir do verão de 2024, segundo um comunicado do príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman.

Os desportos eletrónicos, tal como o desporto tradicional, fazem parte do plano de transformação do príncipe herdeiro, conhecido como Visão 2030, no qual o governo está a investir centenas de milhares de milhões de euros para diversificar a economia do reino e reduzir a sua dependência do petróleo.

Segundo um comunicado do príncipe herdeiro audita, a nova competição contribuirá para a realização dos objetivos do plano Visão 2030, impulsionando o turismo, criando emprego e proporcionando entretenimento aos residentes e visitantes.

Além de Cristiano Ronaldo, também o presidente da FIFA, Gianni Infantino, foi convidado para a apresentação do novo mundial de ESports.

Na sua página do Instagram, Ronaldo escreveu: «É uma honra encontrar-me novamente com Sua Alteza Real o Príncipe Mohammed bin Salman e é ótimo fazer parte deste painel para debater o futuro dos desportos eletrónicos e o lançamento da primeira #esportsworldcup que se realizará na Arábia Saudita no próximo ano».