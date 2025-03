O Al Ittihad, líder da Liga saudita, sofreu para levar de vencida o Al Riyadh (2-1), na 25.ª jornada, num jogo em que teve de superar inúmeras provações até carimbar o triunfo com um golo ao minuto 90+10, num penálti convertido por Saleh Al Shehri.

Ainda assim, pouca coisa correu bem à equipa onde atua o internacional português Danilo diante do Al Riyadh, que contou com o médio Tozé no onze inicial. Na primeira parte houve um golo anulado a Karim Benzema por fora de jogo de Steven Bergwijn, ele que deixou o encontro, lesionado, ao minuto 36. Pouco depois, foi a vez de Aouar pedir para sair.

Apesar de tantos azares, o Al Ittihad logrou adiantar-se no marcador, por Moussa Diaby, aos 55 minutos. À entrada para o derradeiro quarto de hora, Benzema viu outro golo ser-lhe anulado, por posição irregular, e na resposta Ibraheem Bayesh repôs a igualdade. Porém, no décimo minuto do tempo de compensação, que se estendeu por 20 minutos, Saleh Al Shehri carimbou o triunfo dos Tigers, de penálti.

O Al Shabab, sexto classificado na Liga saudita, deu seguimento ao bom momento que vive com uma goleada, por 6-0, na receção ao Al Orubah. Daniel Podence foi titular na equipa de Riade e assistiu para o 2-0, apontado por Cristian Guanca. No entanto, a figura do jogo foi o goleador Abderrazak Hamdallah, que completou um hat-trick.

Quanto ao Al Fateh, orientado pelo português José Gomes e com Jorge Fernandes a titular, derrotou o Al Raed (3-1), que teve André Moreira na baliza, e alargou para quatro os pontos de vantagem para a zona de despromoção. O ex-Famalicão Youssouf Zaydou assistiu para o primeiro golo do jogo, apontado por Matias Vargas, que bisou.