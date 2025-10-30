Num duelo entre dois treinadores portugueses, o Damac, orientado por Armando Evangelista, empatou 1-1 com o Al Fateh, de José Gomes, mantendo-se as duas equipas nos últimos lugares da Liga saudita.

Os golos surgiram apenas na segunda parte. Aos 47 minutos, Bendebka adiantou o Al Fateh, mas um autogolo de Saadane, aos 63, repôs a igualdade, que se manteve até ao apito final.

Ao cabo de sete jornadas, o Damac, que ainda não conseguiu vencer, segue em zona de despromoção, com três pontos, apenas menos dois do que o Al Fateh.