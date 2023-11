O campeão está em apuros na Liga saudita.



O Al Ittihad perdeu, esta sexta-feira, por 1-0 frente ao Al Shabab, em jogo da 12.ª jornada da Liga saudita. A equipa orientada por Nuno Espírito Santo chegou ao quinto jogo sem ganhar no campeonato (somou a segunda derrota consecutiva) e está a 11 pontos (!) do líder Al Hilal, de JJ e Rúben Neves que já jogou e ganhou esta sexta-feira.



Sem Fabinho e Coronado, além de Jota (não inscrito na Liga), o Al Ittihad contava com a inspiração de Benzema, Hamdallah e Romarinho para bater o Al Shabab, que conta com alguns nomes conhecidos: Banega, Carrasco, Saiss e o ex-Santa Clara e Rio Ave, Carlos Júnior.



Porém, o campeão saudita sentiu bastantes dificuldades para superar a organização contrária, não criando praticamente situações de golo até à reta final da primeira parte. Por sua vez, o Al Shabab mostrou-se mais agressivo ofensivamente e chegou ao 1-0 aos 14 minutos por intermédio de Carlos Júnior.



O Al Ittihad reagiu e ameaçou o empate num remate de Kanté de fora da área que saiu ligeiramente ao lado. Na resposta, o Al Shabab conquistou uma grande penalidade, invertida posteriormente pelo árbitro com ajuda das imagens.



O conjunto de Nuno Espírito Santo surgiu diferente na segunda metade e criou uma excelente ocasião logo aos 54 minutos - foi a melhor jogada do Al Ittihad em todo o encontro. O jogo foi caminhando lentamente para o final com o Al Shabab a assustar numa perdida incrível de Fahad com a baliza aberta!



A equipa de Jeddah ainda teve um golo anulado a Romarinho nos minutos finais. Foi o canto do cisne para o Al Ittihad - já não dá para esconder que o campeão está em dificuldades.