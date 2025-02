Depois da goleada do Al Hilal e da vitória do Al Nassr com golo de Cristiano Ronaldo, o último jogo desta terça-feira na Liga saudita foi protagonizado pelo Al Ahli e Al Qadisiya.

A equipa de Jedá venceu por 4-1 com facilidade diante do clube recém-promovido (mas bastante rico). Logo na primeira parte, o inglês Ivan Toney abriu caminho para o triunfo de grande penalidade (17m).

Sulaiman ampliou a vantagem aos 27 minutos e, ainda antes do intervalo, Galeno criou o desequilíbrio no auto-golo concedido por Nacho Fernández, antigo defesa do Real Madrid.

Quinones reduziu a desvantagem aos 48 minutos e, logo a seguir, Ivan Toney 'pôs uma pedra' sobre a discussão do resultado, com o quarto tento.

O Al Ahli fica com 44 pontos, em quinto lugar, com o Al Qadisiya a ocupar o quarto posto, com 47 pontos.