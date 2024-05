O Al Hilal bateu, esta sexta-feira, o Al-Taawoun fora de portas por 3-0 e ficou uma vitória do título de campeão saudita.



Na visita ao terreno do quarto classificado, Jorge Jesus voltou a apostar em Rúben Neves na equipa inicial. Depois de um início dividido, o líder da Liga saudita começou a tomar conta do encontro e adiantou-se no marcador a cinco minutos do intervalo por intermédio de Mitrovic. O internacional sérvio antecipou-se à defesa contrária e desviou para o fundo da baliza de Mailson o cruzamento perfeito de Michael.



Michael foi, de resto, a grande figura da partida. O brasileiro foi o principal municiador do ataque do Al Hilal e a vinte minutos do final, desenhou a jogada que fechou em definitivo a questão relativamente ao vencedor da partida. O extremo fez a diferença em velocidade e deu para Milinkovic-Savic que assistiu Saud Abdulhamid para o 2-0.



Com a vitória no bolso, Jesus começou a pensar no duelo com o Al-Ahli e substituiu Mitrovic, Milinkovic-Savic e Al Bulayhi. Mesmo sem algumas das principais referências ofensivas, o conjunto de Riade teve arte e engenho para chegar ao 3-0 no último suspiro. Um belo golo de calcanhar, diga-se, anotado por Al Shehri após nova assistência de Michael.



O Al Hilal segue isolado no comando da Liga saudita com 82 pontos mais 12 que o Al Nassr que apenas joga este sábado. Com 15 pontos em disputa até final, Jesus pode confirmar a conquista do título já na próxima segunda-feira ou em caso de derrota de Luís Castro, Otávio, Ronaldo e companhia. Por sua vez, o Al-Taawoun segue no quarto lugar, mas pode perder terreno para o terceiro classificado, Al-Ahli, e ser ultrapassado pelo Al-Ittihad nesta jornada 30.