Surpresa na Liga saudita, com o aflito Al Fateh, orientado pelo português José Gomes, a derrotar o campeão asiático em título, Al Ahli, por 2-1, na 11.ª jornada da competição.

O Al Fateh, que entrou para esta ronda em zona de despromoção, conseguiu mesmo de recuperar de uma desvantagem no marcador, com Matias Vargas a bisar (43 e 47m) em resposta ao tento inaugural de Valentin Atangana (22m).

Jorge Fernandes foi titular no eixo defensivo do Al Fateh, que ainda teve um golo anulado aos 53 minutos, após longa avaliação do VAR.

A segunda vitória na Liga saudita permite ao conjunto orientado por José Gomes deixar a zona de descida. Já o Al Ahli atrasa-se ainda mais na corrida pelo título, mantendo os oito pontos de atraso para o Al Nassr, mas agora com mais um jogo disputado do que a equipa dos portugueses Jorge Jesus, João Félix e Cristiano Ronaldo.