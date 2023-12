O francês Allan Saint-Maximin inspirou o Al Ahli na vitória expressiva (4-0) sobre o Al Fayha, esta quinta-feira, na jornada 17 da liga saudita.

O antigo avançado do Newcastle fez três assistências para golo, sendo fundamental para garantir a vitória da sua equipa.

Al Buraikan marcou dois golos e Ali Majrashi apontou outro. E ainda na primeira parte, o argelino Ryad Mahrez aumentou para 4-0, de grande penalidade, batendo o antigo guarda-redes do Sporting, Vladimir Stojkovic, agora com 40 anos. O antigo jogador do Manchester City chegou aos 200 golos na carreira.

O Al Ahli, que tem ainda jogadores como Roberto Firmino ou Roger Ibañez ou Gabri veiga, é terceiro classificado com 34 pontos, menos três do que o Al Nassr, que ainda não jogou nesta jornada. Ao Al Hilal lidera com 44.