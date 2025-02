O azar bateu à porta de Moussa Dembélé, avançado francês do Al Ettifaq. Saiu lesionado no domingo à noite contra o Al Okhdood, não jogará novamente por muitos meses.

O clube saudita anunciou nas redes sociais a ausência do seu jogador por um período entre sete a nove meses devido a uma lesão no tendão de Aquiles, tratada com cirurgia e fisioterapia.

Autor de sete golos e quatro assistências em 19 partidas pelo Al-Ettifaq, Dembélé destacou-se em vários clubes europeus (Lyon, Celtic, Atlético de Madrid ou Fulham) antes de emigrar para o Médio Oriente. Tem 28 anos.