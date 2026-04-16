O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) anunciou, esta quinta-feira, a venda de 70 por cento do Al Hilal à Kingdom Holding Company, um fundo privado do príncipe bilionário Al Waleed bin Talal.

Segundo o acordo, o capital social do Al Hilal está avaliado em quase 317 milhões de euros.

O PIF era o principal acionista do Al Hilal desde julho de 2023, altura em que também passou a ter participação maioritária no Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli, para acelerar o desenvolvimento do futebol no país. Agora, a estratégia do PIF é colocar os clubes em mãos privadas e maximizar o lucro, que será investido na economia do país.

O Al Hilal, onde alinha o português Rúben Neves, ocupa o segundo lugar do campeonato saudita, com 68 pontos, menos oito do que o líder Al Nassr, mas com um jogo a menos.