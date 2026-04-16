Arábia Saudita: PIF vende maioria do Al Hilal a fundo privado
Príncipe Al Waleed bin Talal compra 70 por cento do emblema onde alinha Rúben Neves
Príncipe Al Waleed bin Talal compra 70 por cento do emblema onde alinha Rúben Neves
O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) anunciou, esta quinta-feira, a venda de 70 por cento do Al Hilal à Kingdom Holding Company, um fundo privado do príncipe bilionário Al Waleed bin Talal.
Segundo o acordo, o capital social do Al Hilal está avaliado em quase 317 milhões de euros.
O PIF era o principal acionista do Al Hilal desde julho de 2023, altura em que também passou a ter participação maioritária no Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli, para acelerar o desenvolvimento do futebol no país. Agora, a estratégia do PIF é colocar os clubes em mãos privadas e maximizar o lucro, que será investido na economia do país.
O Al Hilal, onde alinha o português Rúben Neves, ocupa o segundo lugar do campeonato saudita, com 68 pontos, menos oito do que o líder Al Nassr, mas com um jogo a menos.
PIF and Kingdom Holding Company (KHC) today signed a binding share sale and purchase agreement for KHC to acquire 70% of the share capital of Al-Hilal Club Company (Al-Hilal), one of the top football clubs in Saudi Arabia and Asia. pic.twitter.com/2p05fvjsVD— Public Investment Fund (@PIF_en) April 16, 2026