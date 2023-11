O Al Nassr precisava de vencer, na partida que encerrava a jornada 13 da Premier League saudita, para se manter na perseguição ao líder Al Hilal.

Luís Castro contou com o regresso de Cristiano Ronaldo, depois do capitão ter falhado a partida frente ao Al Duhail, do Catar, para a Liga dos Campeões da Ásia.

O primeiro golo surgiu logo aos 11 minutos, num livre direto de Alex Telles. O lateral brasileiro surpreendeu o guarda-redes, que talvez esperasse um remate de Cristiano Ronaldo e nem reagiu.

O Al Nassr ficou mais confortável no jogo e dobrou a vantagem perto do intervalo, por Abdulelah Al Amri.

Cristiano Ronaldo mostrou o seu instinto matador aos 50, aproveitando uma displicência da defesa local: um mau atraso para o guarda-redes acabou por ser uma assistência perfeita para mais um golo do internacional português. Já leva 13 na liga saudita, na qual lidera a tabela de marcadores.

Nem tudo foi positivo para CR7, no jogo: por estar em fora-de-jogo, fez com uq eo que seria o quarto golo do Al Nassr, apontado por Talisca, fosse anulado.

Nada que afetasse o domínio da partida por parte do Al Nassr, que podia ter feito mais golos. Outro internacional português, Otávio, ficou perto de marcar, ao acertar na trave. Praticamente na resposta, contudo, quem marcou foi o Al-Wehda, através do brasileiro Anselmo de Moraes.

Já no tempo de compensação, o Al Nassr viu mais um golo ser anulado por fora-de-jogo, o que estragou o que seria um grande contra-ataque concluído com classe por Ghareeb.

No fim da partida, Cristiano Ronaldo e Luís Castro foram protestar com o juiz da partida, apesar de terem somado mais três pontos, que mantêm a equipa a quatro pontos do líder Al Hilal.