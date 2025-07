Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do campeonato da Arábia Saudita na temporada 2024/2025. Isto porque venceu, ao todo, 15 prémios de homem do jogo, mais do que qualquer jogador na época passada.

Além disso, o internacional português venceu ainda o prémio de melhor golo dessa edição do campeonato saudita. Neste caso, o tento somado diante do Al-Riade na jornada 27 do campeonato, um remate espontâneo fora da área.

Cristiano Ronaldo marcou 25 golos em 30 jogos no campeonato saudita em 2024/25, arrecadando o prémio de melhor marcador aos 40 anos.