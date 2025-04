O Al Fateh, comandado por José Gomes e que vinha de um triunfo sobre o líder do campeonato saudita, empatou a dois golos esta quarta-feira, na visita ao Al Riyadh, a contar para a 29.ª jornada.

Com o português Jorge Fernandes no onze, o Al Fateh apanhou-se a perder aos 20 minutos, graças a um golo do também luso Tozé. Os visitantes chegaram à igualdade em tempo de descontos, por intermédio de Amine Sbai (45+2m).

A abrir o segundo tempo, Faiz Selemani (49m) colocou os anfitriões novamente na frente, mas Sofiane Bendebka (53m) resgatou um ponto para o Al Fateh, que segue na 13.ª posição, com 30 pontos, a cinco do Al Riyadh, nono colocado.

Noutro dos jogos do dia, o Al Okhdood, de Paulo Sérgio, ganhou fôlego na luta pela permanência, ao vencer por 1-0 no reduto do Al Kholood.

O único golo da partida foi apontado pelo ex-Casa Pia Godwin, aos 67 minutos.

Com este resultado, a equipa de Paulo Sérgio deixa, à condição, os lugares de descida e sobe a 15.º, com 28 pontos, dois acima da «linha de água».