Rodolfo Correia sagrou-se campeão da terceira divisão da Arábia Saudita pelo Al Ula FC.

O antigo jogador de Estrela da Amadora, FC Porto, Beira-Mar, Varzim, Académica e Clermont conquistou o título ao lado de Rui Gonçalves, Vítor Santos, João Gomes e Khalil.

Na final do campeonato, entre o Al Ula FC e o Al-Anwar, o 2-2 nos 120 minutos teve de ser desempatado através de grandes penalidades, tendo o Al Ula FC sido mais forte e vencido por 8-7.

Depois de ter trabalhado com Carlos Queiroz nas seleções do Irão e do Catar, e de ter sido adjunto de Marcel Keizer no Sporting e de Toni no Trator, Rodolfo Correia vai treinar o Al Ula FC na segunda divisão saudita.