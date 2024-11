O Al Shabab bateu o Al-Kholood por 2-0, esta quinta-feira, e alcançou a quarta vitória consecutiva na Liga saudita, subindo provisoriamente ao pódio.



A jogar fora de portas, o conjunto de Vítor Pereira teve em Hamdallah a grande figura. O avançado marroquino marcou dois golos, ambos na segunda parte (58m e 75m), e deu o triunfo à equipa do técnico português.



Com esta vitória o Al Shabab, que teve Podence em campo nos minutos finais, chegou aos 21 pontos, subiu ao terceiro lugar e ultrapassou à condição o Al Nassr, de Ronaldo e Otávio, que apenas joga esta sexta-feira. Por sua vez, o Al-Kholood é 15.º colocado com apenas sete pontos.