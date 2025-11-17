Karim Benzema assume que está a chegar ao fim de carreira, mas quer jogar pelo menos mais dois anos. É essa a garantia deixada pelo avançado do Al Ittihad, da Arábia Saudita, que tem 37 anos de idade.

Em entrevista ao jornal AS, de Espanha, o avançado orientado por Sérgio Conceição (e colega de Danilo Pereira) não garantiu a continuidade no clube.

«O meu contrato aqui está a chegar ao fim, é verdade. Ainda não posso dizer se vou ficar ou sair. Depende de muitas coisas. Em dezembro, farei 38 anos. Vejo-me a jogar futebol por mais dois anos. Fisicamente, estou em forma, trabalho duro e jogo futebol, adoro futebol, gosto muito. Vamos ver o que acontece, o que o clube pensa. Gosto de conversar cara a cara e ver o que eles pensam», afirma, não escondendo que tem ofertas da Europa.

«O melhor para mim é continuar aqui, mas não apenas por um ou dois anos. Não posso fazer isso. Acho que o nível do futebol na Liga saudita está a melhorar cada vez mais. Estou aqui há três anos, está a ficar cada vez melhor. É verdade que tenho ofertas na Europa. Tenho de considerar tudo, escolher com cuidado e ver onde me sinto confortável, sem esquecer que me sinto bem aqui e que recebo carinho de todos. Mas vamos ver», admitiu.

Karim Benzema conquistou dois títulos no Al Ittihad, somando 37 troféus coletivos na carreira. Teve um trajeto recheado de sucessos no Real Madrid. Venceu uma Bola de Ouro em 2022, no mesmo ano em que foi considerado o melhor jogador da UEFA e da Champions.