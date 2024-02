Lesionado desde outubro, quando sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, Neymar passou os últimos meses em recuperação e, esta segunda-feira, voltou a Riade.

O Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, publicou imagens da chegada do internacional brasileiro à Arábia Saudita, onde deverá prosseguir a recuperação.

Mesmo lesionado, Neymar promoveu, na reta final de 2023, um cruzeiro com várias figuras públicas, esteve presente em jogos do Santos, partilhou momentos com os filhos e, no início deste mês, festejou o 32.º aniversário com a família.