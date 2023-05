Já campeão, o Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo, fechou o campeonato saudita com uma vitória por 2-0, em casa, diante do Al Taee.

O técnico português, já no final da partida, foi ovacionado pelos adeptos da sua equipa, na cerimónia da entrega do troféu.

Antes, Hamdallah e Hélder Costa, antigo jogador do Benfica, fizeram os golos do Al-Ittihad.

Em segundo lugar ficou o Al-Nassr, que esta quarta-feira jogou pela primeira vez sem Cristiano Ronaldo desde que o português está no clube.

Anderson Talisca, também ex-Benfica, foi a grande figura no triunfo caseiro diante do Al-Fateh, por 3-0: marcou os dois primeiros golos e assistiu Maran para o terceiro.

Já o Al Khaleej, de Pedro Emanuel, ganhou em casa ao Abha, por 3-1.

Mesmo reduzida a dez unidades durante quase toda a segunda parte, a formação do técnico português, com Fábio Martins e Pedro Amaral no onze, conseguiu desbloquear o jogo, na altura empatado.

Lucas (46m) e Morato (74m e 84m) fizeram os golos do Khaleej, ao passo que Al-Salouli marcou no primeiro tempo para o Abha.