Esta terça-feira, o Al Hilal de Jorge Jesus atropelou o Pakhtakor de Pedro Moreira, por 4-0, e garantiu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões asiática.

Depois da derrota na primeira mão pela margem mínima, a equipa saudita entrou com tudo a jogar em casa. Hamad Al Yami abriu o marcador aos 31 minutos, após assistência de Mohamed Kanno. De seguida, aos 42 minutos, Mohamed Kanno voltou a assistir, mas desta vez foi Malcom que colocou o Al Hilal na frente da eliminatória.

Na segunda parte, e de penálti, Salem Al Dawsari fez o terceiro da partida. No que parecia uma partida terminada, o Al Hilal ainda foi buscar o quarto e último golo, com Nasser Al Dawsari a encostar para o fundo das redes.

De referir que o português Rúben Neves foi titular e totalista na equipa de Jorge Jesus.

Com este resultado, o coletivo saudita afastou a equipa do Uzbequistão da prova. O Al Hilal vence a eliminatória com um agregado de 4-1.