Está aí o primeiro título de Cristianinho, filho de Cristiano Ronaldo, no futebol. Depois de ter passado pelas academias do Manchester United e da Juventus, o jovem jogador conquistou o campeonato nacional da Arábia Saudita de sub-13 ao serviço do Al Nassr, onde também atua o pai.

Cristianinho tem brilhado nos últimos meses no país saudita, com golos, assistências e dribles, que têm corrido as redes sociais. Ao lado do filho de Sádio Mané, Cristiano Jr. guiou o Al Nassr a uma vitória sobre o Al Shabab, que confirmou a conquistado do campeonato.

A jovem promessa tem agora os mesmos títulos que o pai na Arábia Saudita, já que CR7 conquistou a Taça dos Campeões Árabes ao serviço do emblema de Riade.