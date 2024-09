Danilo Pereira chegou, esta quarta-feira, a Jeddah no âmbito da transferência para o Al Ittihad, oficializada nas últimas horas do mercado de transferências.



O internacional português foi recebido, como já é tradição na Arábia Saudita, com flores na chegada ao país.



O jogador, de 32 anos, deixou o PSG com 157 jogos disputados e dez anotado, além de sete títulos, nos quatro anos em que esteve no clube.



O Al Ittihad pagou cerca de cinco milhões de euros pela contratação de Danilo Pereira.