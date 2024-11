Foi divulgado o projeto do estádio que deverá albergar a final do Mundial de 2034, que terá a Arábia Saudita como anfitriã. O King Salman tem tem prevista a sua conclusão para o final de 2029 e será a principal sede da equipa nacional de futebol da Arábia Saudita.

Deverá acolher outros grandes eventos desportivos e de entretenimento nacionais e internacionais. Localizado no norte de Riade, o plano diretor do estádio incluirá uma variedade de instalações desportivas, áreas comerciais e instalações recreativas.

A inspiração para o design do estádio está na vida natural da Arábia Saudita, com o conceito simbólico de cada recinto a representar uma semente que germina. Segundo a empresa responsável pelo projeto, a Populous, a plantação destas sementes «simboliza o empenho da Arábia Saudita em fomentar e aumentar a participação desportiva em todo o país, desde as bases até ao nível de elite», dizem.

O estádio terá uma capacidade de mais de 92 mil lugares sentados, 300 lugares VVIP e 2200 lugares VIP. O recinto terá ecrãs internos, jardins e um percurso pedestre no telhado (!) com vistas panorâmicas para o Parque King Abdulaziz.

Além disso, estão previstas instalações comerciais, campos de treino de futebol, zonas para adeptos, um centro aquático com uma piscina olímpica e um estádio de atletismo. Além disso, o empreendimento contará com um pavilhão desportivo coberto e um parque desportivo comunitário para desportos como o voleibol, o basquetebol e o padel. Uma pista de nove quilómetros ligará estes equipamentos ao Parque King Abdulaziz.

King Salman Stadium, set to open in 2029, will be Saudi Arabia’s largest with a capacity of over 92K 🤩



Designed by Populous, it will be a hub for sports & recreation, serving as the HQ for the Saudi national soccer team and playing a key role in the 2034 FIFA World Cup. pic.twitter.com/olfxGE75Iz